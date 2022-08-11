"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الباحة وعسير وجازان ونجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20- 42كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج قد يصل إلى مائج مع السحب الرعدية؛ خاصةً على الأجزاء الجنوبية؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.