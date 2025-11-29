نظام حماية المؤشرات الجغرافية… تفاصيل المواد والعقوبات والسريان خلال 180 يوماً

وفي جانب العقوبات، أفرد النظام فصلاً كاملاً لهذا الشأن؛ حيث نصت المادة 21 على أن التقليد أو الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي يعاقب بالسجن مدة بين شهر و3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، مع إمكانية نشر الحكم ومضاعفة العقوبة عند التكرار، إضافة إلى إغلاق النشاط لمدة تصل إلى 6 أشهر.