"النيابة العامة" أكّدت سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف ومنع كل مَن يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام أحدهم بطلب نقود مقلدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى (100,000) "مئة ألف ريال سعودي" مزيفة، وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.