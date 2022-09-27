مزاد "نادي الصقور السعودي" يواصل حصد النجاحات بإقامة نسخته الثالثة

ويمثل المزاد أهمية كبيرة للطواريح، حيث يمكّنهم من عرض صقورهم أمام الصقارين، في مزاد تنافسي وسريع، وبكل شفافية، يبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعده الطواريح ملاذاً آمناً لهم، ومكاناً يوفر صقوراً متنوعة، اختارت سماء المملكة أثناء رحلة هجرتها الموسمية.