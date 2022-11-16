مفتي عام المملكة: أداء صلاة الاستسقاء صورة من صور اللجوء إلى الله

وتابع سماحته: هذه هي السُّنة فلا يرغب المسلم عنها كسلًا، وطاعة لولي الأمر الذي أمر بها، والذي أمرنا ربنا بطاعته، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر مِنكُمْ} الآية. فطاعة ولي الأمر من طاعة الله، قال صلى الله عليه وسلم: "مَن أطَاعَنِي فقَدْ أطَاعَ اللَّهَ، ومَن عَصَانِي فقَدْ عَصَى اللَّهَ، ومَن يُطِعِ الأمير فقَدْ أطَاعَنِي، ومَن يَعْصِ الأمير فقَدْ عَصَانِي، وإنَّما الإمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِن ورَائِهِ ويُتَّقَى به، فإنْ أمر بتَقْوَى اللَّهِ وعَدَلَ، فإنَّ له بذلكَ أجْر وإنْ قالَ بغَيْرِهِ فإنَّ عليه منه" رواه البخاري، وإظهار الافتقار لرب العالمين وأننا جميعًا فقراء إليه. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إلى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}، فيخبرنا جل وعلا: أننا محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو الغني عنا جل وعلا.