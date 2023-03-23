نسخة عالية الدقّة.. رئاسة الحرمين توفر تطبيق "مصحف الحرمين" للقاصدين

وأضاف أن "مصحف الحرمين" يتميّز بخاصية الإشارة المرجعية "الفاصلة" لمواضع التوقف على مستوى الصفحة، وخاصية تحديد الآيات المفضلة على مستوى الآية، واستعراضها في شاشة واحدة؛ لسهولة الرجوع إليها في أي وقت، كما يدعم التطبيق نمط القراءة الليلية الذي يساعد في راحة العينين، خاصة في الأماكن المظلمة، ويتيح خدمة مشاركة الآيات القرآنية، سواء كان على مستوى الصفحة كاملة، أو آية محددة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبينًا أن فريق الترجمة يعمل على ترجمة شاشات التطبيق لمختلف لغات العالم، ويضمّ أربع لغات بالإضافة إلى اللغة العربية؛ وهي: "الإنجليزية - الفرنسية - الإسبانية - الإندونيسية".

