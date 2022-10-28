أمانة الطائف: نسعى لرفع جمعيات القطاع غير الربحي وتوسيع الشراكات المجتمعية

أكد مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أن الأمانة تسعى لمناقشة صناعة مبادرات القطاع الثالث، وتحديد احتياجات الطائف للجمعيات التي تم تصنيفها ضمن إشراف القطاع البلدي، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات بجودة للمواطنين وفي قالبٍ متميز وراقٍ.
وقال لـ"سبق" إن "الأمانة تسعى لتفعيل الوحدات الإشرافية لتطوير القطاع غير الربحي في الأمانة والمحافظة، والذي سيعمل على تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة في المجالات التنموية ذات الأولوية، وتعزيز مؤشرات الأداء المتعلقة بالتوسع في إنشاء الجمعيات والمؤسسات غير الربحية التي تلبي الاحتياجات التنموية الوطنية، وتنمية وتطوير المهام التي تشرف عليها المؤسسات والسعي لتحويلها إلى جمعيات أهلية تهدف إلى تقديم الخدمات بجودة عالية إلى المواطنين وتسهيل إجراءات تعاقد الجهات الحكومية مع القطاع غير الربحي بما يحقق إسناد الخدمات للقطاع، تحت مظلة إستراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار توجهاتها في إشراك القطاع غير الربحي في المبادرات الوطنية ذات القيمة المجتمعية".
وبين "الثبيتي" أن "ذلك يأتي كون الأمانة قطاعاً خدمياً وتطويرياً يُعنى بالعديد من الخدمات ذات النفع العام، إضافة إلى ما تقوم به من مبادرات ومشاريع خدمية وتنموية في المحافظة، وتسعى من خلال مذكرة الشراكة إلى دعم وتمكين القطاع غير الربحي لخدمة أهالي الطائف بالتعاون مع الجمعيات كافة عبر موارد بشرية مؤهلة وشراكات فاعلة وأساليب علمية حديثة، من خلال تنمية أساليب المشاركة المجتمعية في إكرام الموتى، وحفظ النعم، وأيضاً شكر النعمة، والجمعيات الأخرى، بالإضافة إلى الإسهام في دعم المشاريع التشغيلية المرتبطة وفق منهجية مؤسسية تُحَقِّقُ الاستدامةَ، فضلاً عن دعم المبادرات المجتمعية والارتقاء بمنظومة الخدمة المرتبطة في هذا الجانب الإنساني".
وأضاف "من المقرر أن تسهمَ إستراتيجيةُ الجمعيات في إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية وتقديم الاستشارات والإرشادات المناسبة، إلى جانب تأهيل وتدريب المستفيدين من خدمات الجمعيات بما يحقق التكامل في منظومة الخدمات المقدمة، بالتعاون مع القطاع البلدي والشركاء في القطاع الخاص، وأيضاً المتطوعون وتأهيلهم بما يضمن تحقيقَ الكفاءة التشغيلية المُثلى في جميع المرافق العامة بالإضافة إلى دراسة إمكانية فرص تعزيز الإسهام المجتمعية لتنمية القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية بما ينسجمُ مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعظيم أثر القطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي".