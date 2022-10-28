أمانة الطائف: نسعى لرفع جمعيات القطاع غير الربحي وتوسيع الشراكات المجتمعية

وبين "الثبيتي" أن "ذلك يأتي كون الأمانة قطاعاً خدمياً وتطويرياً يُعنى بالعديد من الخدمات ذات النفع العام، إضافة إلى ما تقوم به من مبادرات ومشاريع خدمية وتنموية في المحافظة، وتسعى من خلال مذكرة الشراكة إلى دعم وتمكين القطاع غير الربحي لخدمة أهالي الطائف بالتعاون مع الجمعيات كافة عبر موارد بشرية مؤهلة وشراكات فاعلة وأساليب علمية حديثة، من خلال تنمية أساليب المشاركة المجتمعية في إكرام الموتى، وحفظ النعم، وأيضاً شكر النعمة، والجمعيات الأخرى، بالإضافة إلى الإسهام في دعم المشاريع التشغيلية المرتبطة وفق منهجية مؤسسية تُحَقِّقُ الاستدامةَ، فضلاً عن دعم المبادرات المجتمعية والارتقاء بمنظومة الخدمة المرتبطة في هذا الجانب الإنساني".