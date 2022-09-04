"مسام" ينتزع خلال أسبوع 734 لغمًا في عدة محافظات يمنية

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 13 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و26 لغمًا مضادًا للدبابات و45 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 356 ألفًا و758 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.