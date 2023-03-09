نمو تاريخي لاقتصاد المملكة يقفز فوق توقعات "النقد الدولي" و"البنك الدولي"

ويعد اقتصاد المملكة من أسرع الاقتصادات التي تعافت من تداعيات جائحة كورونا وفقاً للمؤشرات الدولية، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً متساوية مع الصين في مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من جائحة كوفيد 19 من بين 121 دولة، والمرتبة 13 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية، كما أشارت التقارير لاستقرار ظروف العمل مع بداية النصف الثاني من 2021.