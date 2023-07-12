تستهدف طلاب العلم.. شؤون الحرمين تطلق مبادرة "الحقيبة القرآنية"

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد بن غويلب الندوي، أنه إدراكًا لأهمية القرآن الكريم، وما اشتمل عليه من هداية إلى الأخلاق الكريمة والعبادات الحقة، نفّذت الإدارة هذه المبادرة التي تُعنى بعلوم القرآن وتفسيره وبيان أحكامه وفضائله، وتستهدف "حفظة كتاب الله" المشاركين في الحلقات القرآنية، واشتملت على (نسخة من المصحف الشريف، والتفسير الميسر، وكتاب فن الترتيل وعلومه، وكتاب التجويد الميسر).