"الفاضل": صدور نظام المعاملات المدنية حدث لافت في تاريخ القضاء السعودي وخطوة كبيرة

أكد الدكتور فيصل الفاضل عضو مجلس الشورى والخبير القانوني، أن صدور نظام المعاملات المدنية الذي جاء بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى إثر اقتراحه من اللجنة الرئيسية لإعداد التـشريعات القضائية، يمثل حدثاً لافتاً في تاريخ القضاء السعودي، ويُعد خطوة كبيرة تجسدت في ولادة ما يعرف في الدول الأخرى بأبي القوانين الخاصة؛ كونه يتقدم على باقي فروع القانون الخاص، وينظم جميع العلاقات بين الأفراد في حال عدم تنظيم مثل تلك العلاقات في قانون خاص بها.