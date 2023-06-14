"الفاضل": صدور نظام المعاملات المدنية حدث لافت في تاريخ القضاء السعودي وخطوة كبيرة

أكد الدكتور فيصل الفاضل عضو مجلس الشورى والخبير القانوني، أن صدور نظام المعاملات المدنية الذي جاء بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى إثر اقتراحه من اللجنة الرئيسية لإعداد التـشريعات القضائية، يمثل حدثاً لافتاً في تاريخ القضاء السعودي، ويُعد خطوة كبيرة تجسدت في ولادة ما يعرف في الدول الأخرى بأبي القوانين الخاصة؛ كونه يتقدم على باقي فروع القانون الخاص، وينظم جميع العلاقات بين الأفراد في حال عدم تنظيم مثل تلك العلاقات في قانون خاص بها.
وأضاف "الفاضل" أن هذا النظام يُعد نقلة نوعية كبرى وإضافة مهمة لمنظومة التشريعات القضائية، رسخت مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي، وواكبت مستجدات الحياة المعاصرة، واستفادت من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، وجاءت منسجمة مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.
ورفع خالص الشكر للقيادة الرشيدة "التي حولت بيت المتنبي «على قدر أهل العزم تأتي العزائم.. وتأتي على قدر الكرام المكارم» إلى واقع ملموس نعيشه كثمرة لاهتمام القيادة أعزها الله بتحقيق العدل وسيادة القانون على الجميع وتطبيقه على الكبير قبل الصغير، وهو ما يعكس تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها والحد من التفاوت في الأحكام القضائية".
وأضاف: "لا شك أن ذلك يؤكد أن المملكة العربية السعودية مستمرة بالسير وفق خطوات جادّة نحو تطوير البيئة التشريعية القضائية، من خلال منظومة تشريعية عصرية تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ، وقد بدأت هذه المنظومة بنظام الاحوال الشخصية ومرورًا بنظام الإثبات ثم نظام المعاملات المدنية ويبقى نظام العقوبات المتوقع صدوره قريباً بمشيئة الله".