"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطارٌ غزيرة وسيول ورياح شديدة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وحائل والباحة ونجران وعسير وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة، وأمطارًا غزيرة على الجموم والكامل وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على بحرة، تستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد نجران أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
كما تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العديد وذعبلوتن ، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحناكية وخيبر والعيص والمدينة المنورة وبدر، وأمطارًا خفيفة على العلا وأمطارًا غزيرة على المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.