"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطارٌ غزيرة وسيول ورياح شديدة وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة، وأمطارًا غزيرة على الجموم والكامل وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على بحرة، تستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.