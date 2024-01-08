أمانة جدة تغلق حوشاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية بالمليساء

وأضاف المهندس "اليامي" أنه جرى إغلاق الحوش المخالف بعد الانتهاء من رفع المصادرات، وأكد "اليامي" مواصلة الجهود للقضاء على كل المخالفات البلدية وما يتعلق بتحسين المشهد البصري، حيث تستقبل الأمانة البلاغات طريق المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.