أمانة جدة تغلق حوشاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية بالمليساء

نجحت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة في ضبط موقع عشوائي في حي "القوزين" جنوب المحافظة عبارة عن حوش مخالف لتخزين المواد الغذائية مجهولة المصدر؛ وذلك في إطار الحملات المتواصلة التي تنفذها البلدية ضمن جهود الأمانة في إزالة المخالفات البلدية ومكافحة التشوه البصري بالنطاق.
وأوضح رئيس بلدية المليساء م. مهدي عبدالله اليامي أنه جرت إزالة ومصادرة قرابة 3 كجم من المضبوطات الموجودة داخل الحوش بواقع 2 قلابات مخصصة لغرض الإزالة والنقل من الموقع.
وأضاف المهندس "اليامي" أنه جرى إغلاق الحوش المخالف بعد الانتهاء من رفع المصادرات، وأكد "اليامي" مواصلة الجهود للقضاء على كل المخالفات البلدية وما يتعلق بتحسين المشهد البصري، حيث تستقبل الأمانة البلاغات طريق المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.