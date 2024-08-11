47 ْمئوية.. 6 مدن في قائمة أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 15

ويستمر التوقع بهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ونجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض. كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة والشرقية.