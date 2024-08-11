47 ْمئوية.. 6 مدن في قائمة أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 15

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم السبت.
وأوضح المركز أن المدينة المنوّرة والدمام وينبع وحفر الباطن والدهناء والصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 47 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 ْمئوية في الخرج والأحساء والتنهات، و45 درجة في الرياض والمجمعة ووادي الدواسر ورفحاء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها الباحة والقريات 21 درجة، وطريف 22 ْمئوية، والطائف 23.
ويستمر التوقع بهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ونجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض. كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة والشرقية.