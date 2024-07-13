"اليمني" نقلاً عن "المرور": إيقاف الحسابات لم يكن إجراءً موفقاً ولم يصدر من جهاز المرور

كشف الكاتب الصحفي حسن اليمني؛ نقلاً عن جهاز المرور، عبر الأستاذ خالد الشثري؛ أن إيقاف الحسابات البنكية لمَن عليهم مخالفات مرورية لم يكن إجراءً موفقاً، ولم يصدر من جهاز المرور، بل كان مبنياً على تعليمات من قِبل البنك السعودي المركزي، وبموافقة وزارة العدل، لافتاً إلى أن جهاز المرور يعكف حالياً على دراسة ستظهر قريباً يتم فيها تحديد عدد المخالفات المرورية، وتصعيد العقوبة عند تكرار المخالفة؛ لتصل إلى سحب الرخصة وتعطيل الاستفادة من المركبة، يأتي ذلك تعقيباً على مقال سابق للكاتب بعنوان "رسالة إلى جهاز المرور"، رفض فيه تراكم المخالفات المرورية على المخالفين، وإيقاف حساباتهم البنكية، وطالب بمعالجة أفضل للمخالفات.
وفي مقاله "حول مقال «رسالة إلى جهاز المرور»" بصحيفة "الجزيرة"، يقول "اليمني": "سعدت جداً بتواصل جهاز المرور عبر الأستاذ خالد الشثري؛ إثر مقال بعنوان «رسالة إلى جهاز المرور» المنشور بهذه الجريدة يوم الجمعة 1-6-2024م، وكان تواصلاً مفيداً استفدت منه كثيراً، وكان أهم ما فيه أن إيقاف حسابات مَن عليهم مخالفات مرورية لم يكن إجراءً موفقاً، ولم يصدر من جهاز المرور".
ويضيف "اليمني"؛ قائلاً: "لقد كان وضع حد لاحتساب المخالفات بما يمنع تراكمها وتجاوزها القدرة والملاءة المالية للمخالف هو الأهم، وكما أفادني الأستاذ خالد؛ فإن جهاز المرور يعكف على دراسة ستظهر قريباً يتم فيها تحديد عدد المخالفات المرورية، وتصعيد العقوبة في المخالفة المرورية عند حد أو عدد معين شهري وسنوي لجزاءات أقوى؛ مثل سحب الرخصة، وتعطيل الاستفادة من المركبة، كما أن معالجة المخالفات ستأخذ في الحسبان العدد والتكرار؛ سواء شهرياً أو سنوياً؛ ليتم التعامل معها بشكلٍ متقدمٍ يدرس طبيعة نشوء المخالفة ويفصل بين المستهين بالنظم المرورية والحريص على اتباعها، وهو أمرٌ إن تمّ فعلاً فسيكون بمكانة نقلة نوعية لجهاز المرور في تفعيل الرسالة النبيلة وراء إيقاع المخالفة الهادف لضبط السير وتأمين السلامة وحفظ الوقت".
ويعلق "اليمني" قائلاً: "لقد ظهر واضحاً أن الإجراء الأخير الذي طبّقته البنوك بإيقاف حسابات كثيرٍ من المستفيدين بناءً على مخالفات مرورية لم تسدَّد كان إجراءً غير موفق، وإن كان مبنياً على تعليمات من قِبل البنك السعودي المركزي، وبموافقة وزارة العدل، وإن كان البديل قد لا يكون واضحاً، خاصة أن بعض مَن يواجهون تراكم مخالفات بمبالغ تتجاوز راتبهم الشهري سيصبح حجز مبلغ المخالفة أكبر من رصيد المعاش الشهري، وهنا مشكلة تمتد إلى شؤون وشجون أخرى؛ كالتزامات ومسؤوليات تمس آخرين".
ويضيف "اليمني"؛ قائلاً: "ولا بد من القول صراحة إن المسَّ بحسابات المخالفين البنكية ليس الإجراء الصحيح وإنما هو معالجة خطأ لخطأ ارتكبه جهاز المرور نفسه، فهو مَن لم يضع حداً لعدد المخالفات، بل راكمها حتى وصلت مبالغ تتجاوز قدرة البعض من المخالفين، وربما زادت على كيل التحمُّل والاهتمام لتصبح ميؤوساً من معالجتها لدى المخالف، وبما يوجِد مشكلات أخرى في التزامات ومسؤوليات ربما أهم، هنا نريد من اللجنة المكلّفة بحل هذا الأمر والمشكلة من جهات عديدة، منها وزارة الداخلية؛ ممثلة بجهاز المرور، والبنك السعودي المركزي، ووزارة العدل، أن تعيد دراستها للمشكلة بمساحة أوسع تأخذ في الحسبان الملاءة والقدرة المالية حسب متوسط الرواتب الشهرية المبيّنة في جداول إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وبما يأخذ في الحسبان الشؤون الاجتماعية والأسرية المبنية على قواعد النظم الاجتماعية في البلاد".
ويؤكّد "اليمني": "إن أي معالجة لمشكلة أو قضية لا تمتد إلى مساحات تستوعب الأسباب والأثر والتأثير إيجاباً وسلباً لا تسمى معالجة، بل ترحيل إلى مستوى أعلى في الإشكال، وما حدث نهاية شهر يونيو لكثيرٍ من المستفيدين أمام البنوك بتداعي إيقاف حساباتهم لم يكن فيه نوعٌ من الحل بقدر ما رمى بكثيرين في مشكلات وقضايا متعدّدة. أما عملية فتح باب التمديد وكسب وقت محدّد ضاغط على المخالف في التزاماته المالية والاجتماعية والأسرية، فهو أيضاً ليس نوعاً من المرونة الإيجابية؛ ذلك أن إيقاف حساب شخصٍ لدى البنك بحد ذاته خطأ وعقاب لا يطول المخالف وحده؛ بل يمتد لأسرته والتزاماته المالية تجاه الغير بما في ذلك الكهرباء والماء والهاتف والنت، وكان الأصح لو تمّ سحب رخصة السياقة وتعطيل الاستفادة من المركبة للمخالفين الذين تجاوز عدد مخالفاتهم خمس مخالفات -خلال عام واحد-.
ويمكن هنا القول إن هذا المخالف سيستخدم مركبة ليست تحت ملكيته ربما باستعارة من أخ أو صديق فليكن ولتكن عقوبة ومخالفة لمالك هذه المركبة، وإما إن قيل إنه سيستخدم النقل العام، فأقول أهلاً وسهلاً، وهذا هو المطلوب، لولا أن المواصلات العامة ما زالت غائبة عن كثيرٍ من المدن والقرى وما بينهما، وبما يجعل العقوبة مؤلمة على المخالف، وتزرع فيه الحرص على السداد بالطرق الممكنة وبما لا يوجِد مشكلة أخرى، وفي الوقت نفسه تخلق الردع وعدم التكرار للمخالف".
يضيف "اليمني"؛ قائلاً: "إن ما فهمته من شرح وتفصيل الأستاذ خالد الشثري؛ حول الأمر أن إيقاف الحسابات أدّى غرضه، وأنه لحث المخالفين على الاهتمام بالسداد من خلال تقديم مدد التزام أخرى مصحوبة بمكافآت تخفيض بين خمسين إلى خمسة وعشرين بالمائة لغلق موضوع الاستهانة بالمخالفات المرورية، وبما يعني أنها بمنزلة قرص أذن للاستيقاظ من الاستهانة والغفلة ولعله يكون كذلك".
وينهي "اليمني"؛ قائلاً: "بقي تنظيمٌ يحدّد عدد المخالفات المرورية وحبذا لو وضع أيضاً حداً للمبالغ المالية حتى لا نعيد خطأ التراكم في العدد والمبالغ، وجميل جداً ما سمعته حول التمييز في التعامل مع المخالفة بحجم أعدادها كخطوة رائعة، فليس مَن يرتكب مخالفة واحدة في السنة كمَن يخالف عشر مرات في الشهر، وهذا منطقٌ يظهر فهم وتفهم جهاز المرور المشارك في إعداد هذه النظم. نأمل ونتفاءل خيراً".