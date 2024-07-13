"اليمني" نقلاً عن "المرور": إيقاف الحسابات لم يكن إجراءً موفقاً ولم يصدر من جهاز المرور

ويؤكّد "اليمني": "إن أي معالجة لمشكلة أو قضية لا تمتد إلى مساحات تستوعب الأسباب والأثر والتأثير إيجاباً وسلباً لا تسمى معالجة، بل ترحيل إلى مستوى أعلى في الإشكال، وما حدث نهاية شهر يونيو لكثيرٍ من المستفيدين أمام البنوك بتداعي إيقاف حساباتهم لم يكن فيه نوعٌ من الحل بقدر ما رمى بكثيرين في مشكلات وقضايا متعدّدة. أما عملية فتح باب التمديد وكسب وقت محدّد ضاغط على المخالف في التزاماته المالية والاجتماعية والأسرية، فهو أيضاً ليس نوعاً من المرونة الإيجابية؛ ذلك أن إيقاف حساب شخصٍ لدى البنك بحد ذاته خطأ وعقاب لا يطول المخالف وحده؛ بل يمتد لأسرته والتزاماته المالية تجاه الغير بما في ذلك الكهرباء والماء والهاتف والنت، وكان الأصح لو تمّ سحب رخصة السياقة وتعطيل الاستفادة من المركبة للمخالفين الذين تجاوز عدد مخالفاتهم خمس مخالفات -خلال عام واحد-.