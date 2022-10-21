صندوق التنمية الزراعية يختتم مشاركته في المعرض الزراعي الدولي لعام 2022

وصاحَبَ المعرضَ لهذا العام مؤتمر شارك فيه نخبة من المتخصصين في القطاع الزراعي، حيث تضمنت مشاركة الصندوق في جلسة بعنوان "تأمين الاحتياجات الغذائية المتنوعة للمملكة في مختلف القطاعات"، سلّطت الضوء على دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية، ومبادرة استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.