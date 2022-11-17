تخريج 208 من الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل التمريض في الرعاية الحرجة بالطائف

احتفت "صحة الطائف"، اليوم، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل التمريض في الرعاية الحرجة، بحضور مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني، حيث بلغ عدد خريجي الدفعة الثانية 208 كوادر تمريضية.
ويستهدف البرنامج تأهيل التمريض العامل في أقسام الرعاية الحرجة، تحقيقاً لنسب التوطين بما يتوافق مع رؤية 2030.
وقال مدير إدارة التمريض بصحة الطائف سلمان الثبيتي: البرنامج قدم للمتدربين والمتدربات المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة، وأقسام الطوارئ، العناية بحديثي الولادة، والحروق، والكلى، والإفاقة، والعناية المركزة للأطفال والأورام.
جدير بالذكر أن البرنامج تم تنفيذه تحت إشراف هيئة التخصصات الصحية.