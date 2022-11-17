تخريج 208 من الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل التمريض في الرعاية الحرجة بالطائف

وقال مدير إدارة التمريض بصحة الطائف سلمان الثبيتي: البرنامج قدم للمتدربين والمتدربات المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة، وأقسام الطوارئ، العناية بحديثي الولادة، والحروق، والكلى، والإفاقة، والعناية المركزة للأطفال والأورام.