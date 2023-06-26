4737 ميجا واط تضيء سماء أصغر بقعة مقدسة في العالم

وتمثلت هذه المشاريع في إنشاء 3 محطات تحويل و97 محطة لتوزيع الطاقة الكهربائية المنقولة من محطات التوليد إلى محطات التحويل، ومنها إلى محطات التوزيع وربطها مع الشبكة العامة المترابطة بأطوال تتجاوز 206 كم دائري، وهذه المحطات المنتشرة في مناطق تحيط بالمشاعر المقدسة وأخرى داخل المشاعر مدعومة بقدرات توليد كهرباء تتجاوز (21646 ميجاواط) متوفرة من محطات التوليد في القطاع الغربي من المملكة، وأخرى من الشبكة العامة المترابطة مع شبكة المنطقة الجنوبية، وأخرى مع المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، هذه الشبكة تضمن موثوقية القدرات الكهربائية المتداولة داخل منظومة الشبكة.