4737 ميجا واط تضيء سماء أصغر بقعة مقدسة في العالم
بدأ حجاج بيت الله الحرام في التدفق إلى المشاعر المقدسة؛ لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وسط خدمات متنوعة وجهود متكاملة من مختلف القطاعات الحكومية المعنية والأهلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بدعم وإشراف القيادة الرشيدة أيدها الله.
وتماشيًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، في سبيل توفير أفضل الخدمات والإمكانات، أكملت الشركة السعودية للكهرباء استعداداتها وتجهيزاتها على مختلف المستويات لخدمة الحجاج من خلال استثمارات بلغت مليار ريال، لينعم الحجاج بالراحة واليسر طيلة فترة إقامتهم في الديار المقدسة.
ولفترة ستة أيام فقط، وعلى مساحة 40 كيلومترًا مربعًا رفعت الشركة الجاهزية للزيادة في الأحمال الكهربائية في المشاعر المقدسة، والتي يُتوقع أن تصل إلى 4737 ميجاواط بزيادة نسبتها 28% عن نفس الفترة من العام الماضي، ويقف عليها كوادر وكفاءات وطنية متخصصة يتجاوز عددهم 2123 موظفاً.
في هذه البقعة المقدسة حيث تستقر الأرواح وتستكين الأنفس، جُندت كل الإمكانات البشرية والتقنية لفترة زمنية محدودة، لتنفيذ مشاريع ضخمة، من شأنها تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية والتأكد من موثوقيتها لموسم حج هذا العام.
وتمثلت هذه المشاريع في إنشاء 3 محطات تحويل و97 محطة لتوزيع الطاقة الكهربائية المنقولة من محطات التوليد إلى محطات التحويل، ومنها إلى محطات التوزيع وربطها مع الشبكة العامة المترابطة بأطوال تتجاوز 206 كم دائري، وهذه المحطات المنتشرة في مناطق تحيط بالمشاعر المقدسة وأخرى داخل المشاعر مدعومة بقدرات توليد كهرباء تتجاوز (21646 ميجاواط) متوفرة من محطات التوليد في القطاع الغربي من المملكة، وأخرى من الشبكة العامة المترابطة مع شبكة المنطقة الجنوبية، وأخرى مع المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، هذه الشبكة تضمن موثوقية القدرات الكهربائية المتداولة داخل منظومة الشبكة.
ولكي تكون هذه المشاعر مضيئة دائماً فقد انتشرت على هذه المساحة الصغيرة مراكز انطلاق تغطي كامل الـ40 كيلومترًا مربعًا وصل عددها إلى 93 مركزًا تضم عناصر الصيانة الكهربائية وفرق التدخل السريع للقيام بأعمال الصيانة الدورية.