"العجمي": ولي العهد يتسم برؤية استباقية جعلته شخصية مؤثرة في القضايا السياسية والاجتماعية

وتفصيلاً، قال الدكتور "العجمي": إن سمو ولي العهد يحظى بثقة العديد من قادة العالم، ما يعكس تأثيره الإيجابي على الساحة الدولية ولعل الوفود التي نراها تتوافد على المملكة دليل على الثقة العالمية في هذا القائد.