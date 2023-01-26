"الراجحي" يؤكد دور المملكة في دعم وتعزيز العمل العربي الاجتماعي التنموي

وقال خلال مشاركته اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، لافتتاح أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: فترة رئاسة المملكة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (41) شهدت العديد من الأنشطة والبرامج لاحتواء تداعيات وآثار جائحة كورونا على العمل التنموي العربي، من خلال "إعلان الرياض" الصادر عن المؤتمر تحت عنوان "الآثار المتباينة لجائحة كوفيد-19 رسم مسارات التعافي في المنطقة العربية، ودعم الفئات الضعيفة والهشّة في الأوبئة والأزمات".