أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة ببردة نجحوا في إعادة السمع لطفل بعمر السنتين

وبيّن التجمع أن الطفل أُخضِع لبرنامج علاجي تأهيلي مكثف قبل البدء بإجراء العملية له، والتي تمت خلال وقت قياسي (ساعتان)، واستُكمِل البرنامج التأهيلي بعد العملية من قِبَل فريق مختص في النطق والتخاطب في مركز التأهيل الطبي بالمستشفى لاستكمال تأهيله ومتابعته؛ لافتًا النظر إلى أن المريض تمكن من مغادرة المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.