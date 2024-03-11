ميادين وشوارع جدة تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم السعودي

توشحت شوارع وميادين محافظة جدة اليوم، بـ 4 آلاف من الأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم، الذي يصادف 11 مارس من كل عام، تعبيرًا عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.