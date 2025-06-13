سياسة المملكة.. النأي بالنفس عن أي تصعيد والدعوة للتهدئة والمحافظة على استقرار المنطقة

ويستدعي التزام المملكة بسياسة النأي بالنفس عن أي تصعيد، ألا تكون طرفًا مباشرًا أو غير مباشر في التصعيد، وأن تشارك بمسؤولية في منعه والحد منه. وبناءً على ذلك، فإن المملكة لن تسمح باستخدام مجالها الجوي في مرور أي مقاتلات أو طائرات عسكرية أو صواريخ لأي طرف من طرفي الحرب، وهو موقف مسؤول وإيجابي، يُضاف إلى جهود المملكة في تهدئة الصراعات والمساهمة في إيجاد حلول سياسية لها.