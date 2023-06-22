"البيئة" تطلق حملة توعوية لتعزيز الأنشطة البيئية خلال موسم الحج

وأوضحت أن الحملة تشرف عليها مبادرة التوعية البيئية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لتعزيز القيم البيئيّة التي تُسهم في المحافظة على قدسيّة فريضة الحج وتعزيز السلوكيات ذات الأثر الإيجابي على البيئة، مشيرة إلى أن الحملة تتضمّن مخرجات إعلامية متنوعة، تستهدف حجاج بيت الله الحرام من خلال النشر في المنصات الإعلامية، وتوزيع الكتيبات الإرشادية، وتقديم النصائح البيئيّة للحجاج بستّ لغات تشمل: "عربي - إنجليزي - أوردو - فرنسي - إندونيسي - ملاوي"، بجانب هدايا بيئيّة يوزعها عدد من المتطوعين على الحجيج، إضافة إلى فيديوهات توعوية وإشعارات للتطبيقات الذكية، وإعلانات توعوية ورسائل صوتية ونصية، ومحاضرات، وفعاليات ميدانية.