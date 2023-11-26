"تجمع الشرقية الصحي": نسقنا لـ 136 حالة إخلاء جوي من داخل وخارج المملكة

يُذكر أن إدارة المواعيد والإحالات الطبية بالتجمع، تعمل بالتعاون مع إدارة الإخلاء الجوي في وزارة الصحة، بتنسيق وترتيب نقل الحالات التي تحتاج لعملية الإخلاء سواءً من مطار القاعدة الجوية بالظهران أو مطار الملك فهد الدولي إلى المستشفى المستقبِل أو من المستشفى المحوِّل إلى أحد المطارات المذكورة.