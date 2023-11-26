"تجمع الشرقية الصحي": نسقنا لـ 136 حالة إخلاء جوي من داخل وخارج المملكة

نسّق تجمع الشرقية الصحي 136 حالة إخلاء جوي على مستوى المنطقة الشرقية، منذ بداية العام الجاري 2023م حتى الآن.
وجرى استقبال 20 حالة من خارج المملكة ونقلها للمنطقة الشرقية، إضافة لنقل ثلاث حالات من المنطقة إلى خارج المملكة.
وشملت المستشفيات التابعة للتجمع والمستقبلة لحالات الإخلاء الجوي: مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الذي استقبل 37 حالة إخلاء جوي، ومجمع الدمام الطبي 22 حالة، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام تسع حالات، ومستشفى القطيف المركزي ثلاث حالات، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب أربع حالات، إضافة لمستشفى العيون التخصصي بالظهران الذي استقبل حالة واحدة فقط.
كما نسق تجمع الشرقية الصحي 35 حالة إلى مستشفيات القطاع الخاص، و25 حالة إلى المستشفيات الحكومية الأخرى بالمنطقة.
يُذكر أن إدارة المواعيد والإحالات الطبية بالتجمع، تعمل بالتعاون مع إدارة الإخلاء الجوي في وزارة الصحة، بتنسيق وترتيب نقل الحالات التي تحتاج لعملية الإخلاء سواءً من مطار القاعدة الجوية بالظهران أو مطار الملك فهد الدولي إلى المستشفى المستقبِل أو من المستشفى المحوِّل إلى أحد المطارات المذكورة.