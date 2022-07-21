عَدَّته الأسرع منذ أكثر من 10 أعوام.. "رويترز": اقتصاد السعودية سينمو 7.6 في 2022

أظهَرَ استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية، سينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد عند 7.6% في 2022؛ علمًا بأن الاستطلاع الأخير الذي تم إجراؤه في أبريل، كان قد تَوَقّع نمو الاقتصاد 6.3%.