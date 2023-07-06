تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة "إجابة السائلين" داخل المسجد الحرام

وأضاف: خدمة إجابة السائلين في المسجد الحرام هي إحدى الوسائل التي تقدم لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من خلال الإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بأحكام مناسك الحج والعمرة، وتتم هذه الخدمة في مواقع متفرقة في المسجد الحرام وعلى مدار ٢٤ ساعة، يجيب عن هذه الأسئلة عدد من أصحاب الفضيلة المؤهلين شرعيًّا.