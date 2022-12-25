شركة العثيم للاستثمار ترفع رأس مالها إلى 1.5 مليار ريال وتوزع 200 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين

قررت شركة عبدالله العثيم للاستثمار زيادة رأس مال الشركة بقيمة (500) مليون ريال مقسمة إلى (50) مليون سهم عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم جديد لكل سهمين ليرتفع رأس مال الشركة إلى (1.500.000.000) ريال بنسبة زيادة تبلغ 50%.
كما قررت الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بواقع ريالين للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (200) مليون ريال تمثل (20%) من قيمة الأسهم الاسمية وذلك من رصيد الأرباح المُرحّلة.
وكانت شركة عبدالله العثيم للاستثمار حققت أرباحًا صافية بنهاية التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 2022 قاربت (220) مليون ريال، محققةً نسبة زيادة بلغت 37% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة الموحدة إلى (695) مليون ريال بنسبة نمو (14%)، إضافة إلى ارتفاع هوامش الربح الإجمالي إلى (354) مليون ريال بنسبة نمو (24%) بفضل نمو الإيرادات؛ نتيجة للأداء الثابت والنمو في القطاعات التشغيلية والتي تشمل قطاع المجمعات التجارية وقطاعي الترفيه وتجزئة الأزياء، فضلًا عن الأعمال الترفيهية خارج السعودية في مصر ودول الخليج (الإمارات - قطر - عمان - البحرين).
وقال مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار: إن زيادة رأس مال الشركة يأتي في إطار الاستراتيجية التوسعية للشركة التي تهدف إلى افتتاح (20) مجمعًا تجاريًا جديدًا في العديد من مناطق المملكة وتوسيع الأنشطة الاستثمارية وتعزيز تنوعها واغتنام الفرص الاستثمارية المحفزة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن العام الحالي شهد إضافة 3 مجمعات جديدة بالاستحواذ على العثيم مول الرس، وافتتاح مجمّعَي العثيم مول حفر الباطن والعثيم مول الخفجي، ليرتفع عدد مجمعات الشركة إلى (12) مجمعًا تجاريًا في كل من الرياض (الربوة - خريص) - الدمام - الأحساء - بريدة - عنيزة - الرس - حائل - عرعر - حفر الباطن - الخفجي.
وفضلًا عن ذلك فقد أكملت الشركة عملية الاستحواذ بالكامل على حصة الإيجار الجزئي في الأرض التي يقام عليها العثيم مول الربوة بالرياض، والدخول في اتفاقيات لشراء أكثر من (105) آلاف متر مربع من الأرض في المدينة المنورة، إضافة إلى التخطيط المستمر لإضافة العديد من المجمعات التجارية في مدن جديدة.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعد واحدة من أبرز شركات القطاع الاقتصادي السعودي، تأسست في العام 2005م، ويتضمن نشاطها الرئيس إنشاء وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية الكبرى، وتمتلك حاليًا (12) مجمعًا تقام على مساحة تبلغ 741.381 مترًا مربعًا مقارنة بـ 605.266 مترًا مربعًا في يونيو من العام السابق، كما يتبع لها عدد من الشركات أبرزها شركة عبدالله العثيم للترفيه - شركة عبدالله العثيم للأزياء - شركة عبدالله العثيم الغذائية - شركة ومضة لدور السينما.