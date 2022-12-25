شركة العثيم للاستثمار ترفع رأس مالها إلى 1.5 مليار ريال وتوزع 200 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعد واحدة من أبرز شركات القطاع الاقتصادي السعودي، تأسست في العام 2005م، ويتضمن نشاطها الرئيس إنشاء وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية الكبرى، وتمتلك حاليًا (12) مجمعًا تقام على مساحة تبلغ 741.381 مترًا مربعًا مقارنة بـ 605.266 مترًا مربعًا في يونيو من العام السابق، كما يتبع لها عدد من الشركات أبرزها شركة عبدالله العثيم للترفيه - شركة عبدالله العثيم للأزياء - شركة عبدالله العثيم الغذائية - شركة ومضة لدور السينما.