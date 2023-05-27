"مركز الأشعّة بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر".. أحدث التقنيات ونتائج فائقة الدقة بأقل جرعة إشعاع

والمركز مزوّد أيضًا بتقنية التشخيص الفوتوني المقطعي Symbia Intevo SPECT-CT والمعروفة بدقتها العالية وسرعتها في التصوير التخصصي، إضافة إلى جهاز MRI الذي يشتمل على تقنية الذكاء الاصطناعي MAGNETOM Sola- BioMatrix، التي تساعد الجهاز على التعامل مع كل مريض على حدة، وتقنيات أخرى متقدمة مثل التصوير السريع Advance Acceleration Techniques ، وتقنية التصوير الديناميكي المرن free-breathing protocol، وتتميز كل هذه التقنيات بتقليل مدة الفحص ودقة نتائجها التشخيصية، وضمان أعلى درجات الأمان، مع ضمان بيئة مريحة، عززها دمج تقنية Innovision السينمائية الترفيهية داخل غرفة الفحص، الذي أتاح للمراجعين متابعة برامج ومشاهد ثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى اختيار شكل ولون وديكور الغرفة قبل إجراء الفحص؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تجربة المريض.