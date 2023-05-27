"مركز الأشعّة بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر".. أحدث التقنيات ونتائج فائقة الدقة بأقل جرعة إشعاع

يُعدّ مركز الأشعة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، أحدث مراكز تقنيات التصوير التشخيصي بالمنطقة؛ حيث يقدم حلولًا إلكترونية تفاعلية تمنح المرضى الأمان والراحة أثناء الفحص، وتقدم لهم تشخيصًا دقيقًا عبر تقنيات هي الأحدث من نوعها، والتي تم تأمينها من كبريات الشركات العالمية.
ونجح المركز بجدارة في الحصول على اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة ACR، والذي يُعدّ أعلى تصنيف واعتماد عالمي.
ويقدم المركز الفحوصات الإشعاعية بأنواعها المختلفة، فضلًا عما يوفره من خدمات علاجية عن طريق الأشعة التداخلية.
ومن أبرز الأجهزة المتوفرة فيه: جهاز التصوير البوزيتروني المقطعي Biograph Vision CT Digital Technology PET/ الذي يتميز بسرعته ودقته التصويرية العالية في الكشف عن الأورام، بأقل جرعة ممكنة من النظائر المشعة، مع قدرته على تخصيص الفحص حسب حالة المراجع.
والمركز مزوّد أيضًا بتقنية التشخيص الفوتوني المقطعي Symbia Intevo SPECT-CT والمعروفة بدقتها العالية وسرعتها في التصوير التخصصي، إضافة إلى جهاز MRI الذي يشتمل على تقنية الذكاء الاصطناعي MAGNETOM Sola- BioMatrix، التي تساعد الجهاز على التعامل مع كل مريض على حدة، وتقنيات أخرى متقدمة مثل التصوير السريع Advance Acceleration Techniques ، وتقنية التصوير الديناميكي المرن free-breathing protocol، وتتميز كل هذه التقنيات بتقليل مدة الفحص ودقة نتائجها التشخيصية، وضمان أعلى درجات الأمان، مع ضمان بيئة مريحة، عززها دمج تقنية Innovision السينمائية الترفيهية داخل غرفة الفحص، الذي أتاح للمراجعين متابعة برامج ومشاهد ثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى اختيار شكل ولون وديكور الغرفة قبل إجراء الفحص؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تجربة المريض.
والمركز به أيضًا جهاز Portable X-Ray المخصص لخدمة المرضى بأقسام العناية المركزة؛ وهو مزود بوحدة الاستشعار "Detector"، والتي تعطي صورًا عالية الجودة والدقة، وكذلك جهاز C-Arm المستخدم بغرف العمليات، والذي يوفر للجراحين صورًا فائقة الدقة وبجرعة أشعّة منخفضة، خاصة لجراحات العظام والعمود الفقري والأوعية الدموية والمسالك البولية والجراحة العامة، في حين أن جهاز أشعة تصوير الثدي Mammogram يُعدّ الأحدث من نوعه والأسرع، والذي يمكن من خلاله إنجاز الفحص في 10 دقائق فقط، كما أنه يحتوي على تقنية التصوير المقطعي بجودة عالية 3D، ويتميز بدرجة إشعاع.
ويقدم مركز التصوير التشخيصي خدمات عديدة، كفحوصات الأورام وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية وأمراض العظام والمفاصل والأعصاب والمسالك البولية وأمراض الكلى والغدد الصماء والغدة الدرقية، وكذلك الالتهابات الناتجة عن جراحات المفاصل الصناعية، وأمراض الصرع والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى ذلك يقوم المركز بإجراءات الأشعة التداخلية التشخيصية والعلاجية؛ كعمل الخزعات وأخذ العينات من الأورام، وحقن المفاصل التلطيفي للآلام المزمنة.
يذكر أن مركز التصوير التشخيصي الرقمي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، نجح في الحصول على شهادة اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة في التصوير المقطعي ACR، والذي يُعدّ أعلى تصنيف واعتماد عالمي صادر من أكثر المؤسسات مصداقية واحترافية في التقييم، ويأتي هذا الاعتماد نتيجة الالتزام التام بالمتطلبات الدولية للجودة والأمان والسلامة، وضبط جرعات الأشعة الصادرة من الأجهزة، ضمن المعايير المناسبة لسلامة المرضى وتأمين أحدث التقنيات الطبية التي تقدم خدمات متميزة وفريدة من نوعها للمرضى، بفضل قدراتها التشخيصية عالية الدقة واستخدامها لتقنية الذكاء الاصطناعي.