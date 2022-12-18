قواسم مشتركة.. ما إسهام مجلس التنسيق السعودي القطري في تعزيز التعاون التجاري؟

ترتكز العلاقات بين المملكة وقطر على الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، وهي علاقات تاريخية مبنية على التفاهم والتنسيق، مستلهمة القواسم العديدة، التي تربط الشعبين في وحدة مصير، وتشمل العلاقات بين الرياض والدوحة مختلف مجالات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي والرياضي، وقد حرصت قيادتا البلدين دائمًا على توسيع آفاق التعاون بما يعود بالنفع عليهما.
ويحفل سجل التعاون بين البلدين بالعديد من التوافقات المهمة على تحقيق المصالح؛ منها توقيع قيادة البلدين في يونيو 1999 في الرياض على الخرائط النهائية لترسيم الحدود البرية بينهما، وتعيين خط الحدود في دوحة سلوى، وتوقيعهما في شهر مارس 2001 في الدوحة على الخرائط النهائية، لما أنجز من رسم كامل الحدود البرية، وما جرى تعيينه من خط الحدود البحرية بين الدولتين، ومن صور التضامن بين البلدين مشاركة المملكة قطر احتفالاتها باليوم الوطني، اليوم (الأحد).
ومن المنعطفات المهمة في تعميق التعاون، اتفاق قيادتي الدولتين على إنشاء مجلس التنسيق المشترك بين البلدين في يوليو 2008م؛ وقد اختص المجلس -بحسب ما أعلن عند تأسيسه- "بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".
وعقد الاجتماع الأول للمجلس في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2008م، ورأس الجانب السعودي في الاجتماع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد وقتئذ؛ فيما رأس الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد، الذي كان وليًّا للعهد حينها، وقد اتفق الطرفان على تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح، وساهم المجلس منذ تأسيسه في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين الرياض والدوحة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 8.3 مليارات ريال عام 2016؛ بينما وصل بعد استئناف العلاقات إلى نحو 2.7 مليار ريال عام 2021.