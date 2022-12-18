قواسم مشتركة.. ما إسهام مجلس التنسيق السعودي القطري في تعزيز التعاون التجاري؟

وعقد الاجتماع الأول للمجلس في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2008م، ورأس الجانب السعودي في الاجتماع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد وقتئذ؛ فيما رأس الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد، الذي كان وليًّا للعهد حينها، وقد اتفق الطرفان على تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح، وساهم المجلس منذ تأسيسه في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين الرياض والدوحة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 8.3 مليارات ريال عام 2016؛ بينما وصل بعد استئناف العلاقات إلى نحو 2.7 مليار ريال عام 2021.