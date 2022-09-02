"إغاثى الملك سلمان" باليمن يقدم مساعدات إيوائية للمحتاجين بالجوف وأطراف صناعية للمتضرّرين بتعز

وقُدم خلال المشروع 695 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 66%، ونسبة الإناث 34%، بينما شكلت نسبة النازحين 3%، والمقيمين 97% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ186 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي التي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 166 مريضًا.