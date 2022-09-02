"إغاثى الملك سلمان" باليمن يقدم مساعدات إيوائية للمحتاجين بالجوف وأطراف صناعية للمتضرّرين بتعز

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إيوائية للمتضرّرين في مخيم الحرجة بمديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف باليمن، تمثلت في توزيع 100 خيمة، و100 حقيبة إيوائية، استفاد منها 600 فرد.
يتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز؛ للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
فيما قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز، خدماته الطبية التنوعة لـ352 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو 2022م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقُدم خلال المشروع 695 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 66%، ونسبة الإناث 34%، بينما شكلت نسبة النازحين 3%، والمقيمين 97% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ186 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي التي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 166 مريضًا.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدّمها المملكة ممثلة في المركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
كما عقد في محافظة عدن أمس الأول دورة تدريبية لمعالجة سوء التغذية الحادّ والوخيم لخمسين كادرًا صحيًّا في أقسام الطوارئ من أربعة مستشفيات رئيسية بمحافظات عدن ولحج والضالع وحضرموت، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.
وتهدف الدورة لتأهيل الممارسين الصحيين حول معالجة أمراض سوء التغذية الحاد الوخيم، وتقديم الخدمة الطبية في مجال الصحة والتغذية في أقسام الأطفال والطوارئ، والتعرف على جميع حالات الأطفال القادمين إلى المستشفيات، والمسارعة لتقديم الكشف عن نوع سوء التغذية والعلاج والإحالة المناسبة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة لمؤسسات القطاع الصحي في اليمن، وتقديم التأهيل المناسب للكوادر الصحية.
وفى ذات السياق قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 572 مستفيدًا خلال الفترة من 17 حتى 23 أغسطس 2022م .
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 135 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 62 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 83 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 حالات، وصُرِفت الأدوية لـ 286 فردا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان, وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 121 مريضًا، ونُفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات .