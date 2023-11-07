"سعود بن نايف" يدشّن مبادرة "الشرقية تبدع" بنسختها الرابعة

كما نوّه إلى دور المبادرة في إطلاق إبداعات وأفكار شباب وشابات المنطقة وتمكينهم من تقديم منتجاتهم الإبداعية، عبر شراكات استراتيجية نوعية من مختلف القطاعات، علمًا أن المبادرة ستنطلق بجهود خمسة شركاء رئيسيين، و21 شريكًا استراتيجيًا، و300 شريك إبداعي، حرصوا على أن يكونوا جزءًا من منظومة الإبداع.