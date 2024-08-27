فيفاء.. فريق من "المساحة الجيولوجية" يباشر مواقع الانهيارات لحصر وتقييم الأضرار

قام محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، مع فريق من هيئة المساحة الجيولوجية، بجولة ميدانية على مواقع الانهيارات بمحافظة فيفاء، إثر الانهيارات التي حدثت بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.