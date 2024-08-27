فيفاء.. فريق من "المساحة الجيولوجية" يباشر مواقع الانهيارات لحصر وتقييم الأضرار

قام محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، مع فريق من هيئة المساحة الجيولوجية، بجولة ميدانية على مواقع الانهيارات بمحافظة فيفاء، إثر الانهيارات التي حدثت بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.
وعمل الفريق أثناء وقوفه ميدانيًّا وزيارته، على رصد مواقع الانهيارات، وحصر وتقييم الأضرار، وإجراء التقارير والدراسات الجيولوجية وبحث الحلول الممكنة لمعالجة ظاهرة الانهيارات التي حدثت في محافظة فيفاء.
ورافق الفريقَ أثناء جولته رئيسُ بلدية فيفاء المهندس سلطان معدي، ورئيس مركز الجوة علي الحريصي، ومساعد مدير شرطة فيفاء المقدم أحمد وافي، ومدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء النقيب عبدالله الفيفي.