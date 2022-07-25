"نوّاره".. الأسرع في سباقات مفاريد اليوم الثالث بمهرجان ولي العهد للهجن 2022
انتزعت "نواره" لـ عامر سعد المري، أفضل توقيت في اليوم الثالث المخصص لفئة المفاريد بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 بتحقيقها المركز الأول في الشوط الثالث بتوقيت 3:00.289 كأسرع مطية في سباقات الفترة الصباحية.
وانطلقت سباقات الصباح، بواقع 16 شوطاً تميّزت بالحماس والنديّة وفاز في المركز الأول بالشوط الأول "حميه" لـ علي مطارد اليامي، وفي الشوط الثاني فاز "سيف" لـ محمد وليد العنزي، ثم "حوران" لـ محمد حمد اليامي بالمركز الأول في الشوط الصباحي الرابع، وجاءت "مرضيه" لـ محمود محمد الوهيبي في المركز الأول من الشوط الخامس، وانتزع "الذيب" لـ حمد علي الهاجري صدارة الشوط السادس، وفي الشوط السابع اكتسحت "صدى" لـ سليمان سلامه الجهني المركز الأول، ثم "صامل" لـ لاهوم فيصل المري في المركز الأول من الشوط الثامن، وحققت "ود" لـ صالح محمد آل رزق المركز الأول في الشوط الصباحي التاسع، وفاز "حبيب" لـ ناصر حسين آل حيدر بالمركز الأول في الشوط العاشر، ثم "اعتبار" لـ عوض صالح آل رزق في المركز الأول في الشوط الحادي عشر.
وحل "مرعب" لـ مظفر محمد العامري في المركز الأول في الشوط الثاني عشر، وحققت "عنا" لـ عبيد علي السناري المركز الأول في الشوط الصباحي الثالث عشر، وجاء "شاهين" لـ عوده سالم العطوي في المركز الأول في الشوط الرابع عشر، ثم "شهب" لـ محمد ناصر الشنجل في المركز الأول في الشوط الخامس عشر، وأخيراً فاز "دايمان" لـ طالب خالد المري بالمركز الأول في الشوط السادس عشر.