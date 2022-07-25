"نوّاره".. الأسرع في سباقات مفاريد اليوم الثالث بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

وانطلقت سباقات الصباح، بواقع 16 شوطاً تميّزت بالحماس والنديّة وفاز في المركز الأول بالشوط الأول "حميه" لـ علي مطارد اليامي، وفي الشوط الثاني فاز "سيف" لـ محمد وليد العنزي، ثم "حوران" لـ محمد حمد اليامي بالمركز الأول في الشوط الصباحي الرابع، وجاءت "مرضيه" لـ محمود محمد الوهيبي في المركز الأول من الشوط الخامس، وانتزع "الذيب" لـ حمد علي الهاجري صدارة الشوط السادس، وفي الشوط السابع اكتسحت "صدى" لـ سليمان سلامه الجهني المركز الأول، ثم "صامل" لـ لاهوم فيصل المري في المركز الأول من الشوط الثامن، وحققت "ود" لـ صالح محمد آل رزق المركز الأول في الشوط الصباحي التاسع، وفاز "حبيب" لـ ناصر حسين آل حيدر بالمركز الأول في الشوط العاشر، ثم "اعتبار" لـ عوض صالح آل رزق في المركز الأول في الشوط الحادي عشر.