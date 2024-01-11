"المرور" ينفّذ قرابة 1.8 مليون عملية إلكترونية عبر منصة "أبشر" خلال ديسمبر

وشملت أرقام العمليات المنفّذة عبر "أبشر" أعمال: 23.614 إذن إصلاح مركبة للشركات، و14.773 تفويض قيادة للزائرين، و215156 استعلامًا عن المخالفات المرورية، و2386 استعلامًا عن مركبة للمنشآت، و884216 إصدار تفويض داخلي وخارجي، و54910 إضافات مستخدم فعلي للمركبة، و128130 تجييرًا للبطاقة الجمركية، و34689 تجديد رخصة سير، و38428 تحفظًا على نقل ملكية المركبة، و4322 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة.