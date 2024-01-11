"المرور" ينفّذ قرابة 1.8 مليون عملية إلكترونية عبر منصة "أبشر" خلال ديسمبر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها تمكنت من تنفيذ قرابة 1.8 مليون عملية عبر منصة "أبشر" خلال شهر ديسمبر 2023.
وأوضح المرور في إنفوجراف على حسابه في منصة "إكس"، أن الخدمات التي تم تنفيذها والتي بلغت 1.837.996 عملية خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2023، ساهمت في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد.
وشملت العمليات عبر "أبشر" أفراد: 118.122 تجديد رخصة سير مركبة، و76.941 إصدار طلب تفويض قيادة، و94.869 إذن إصلاح مركبة، و68.999 تجديد رخصة قيادة، و30.300 استبدال لوحات، و26.256 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و17.043 مبايعة مركبات، ثم 4842 صلاحية تأمين مركبات.
وشملت أرقام العمليات المنفّذة عبر "أبشر" أعمال: 23.614 إذن إصلاح مركبة للشركات، و14.773 تفويض قيادة للزائرين، و215156 استعلامًا عن المخالفات المرورية، و2386 استعلامًا عن مركبة للمنشآت، و884216 إصدار تفويض داخلي وخارجي، و54910 إضافات مستخدم فعلي للمركبة، و128130 تجييرًا للبطاقة الجمركية، و34689 تجديد رخصة سير، و38428 تحفظًا على نقل ملكية المركبة، و4322 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة.