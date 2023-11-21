مراوغة وتعديل الهيكل.. المرور السري ببريدة يضبط مخالفات عدة "فيديو "

ووثّق مقطع فيديو عملية ضبط أحد الأشخاص بعد قيامه بالمراوغة بين المركبات، وعدم ترك المسافة الكافية، أو الالتزام بحدود المسارات في الطريق، وآخر للقيادة على أكتاف الطريق.