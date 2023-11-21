مراوغة وتعديل الهيكل.. المرور السري ببريدة يضبط مخالفات عدة "فيديو "

واصلت إدارة المرور السعودي جهودها الميدانية بالرياض لرصد وضبط المخالفات المرورية.
وأكّدت دوريات المرور السري حضورها القوي وحملاتها الميدانية في مدينة بريدة للتصدّي للمخالفات المرورية والحفاظ على السلامة العامة.
ووثّق مقطع فيديو عملية ضبط أحد الأشخاص بعد قيامه بالمراوغة بين المركبات، وعدم ترك المسافة الكافية، أو الالتزام بحدود المسارات في الطريق، وآخر للقيادة على أكتاف الطريق.
كما تمّ ضبط مخالفة التعديل في هيكل المركبة "أصوات مزعجة وعدم وجود مرايات".
وتمكنت فرق المرور السري من ضبط قائد مركبة أخرى، لعدم ترك مسافة كافية، وآخر للتعديل على هيكل المركبة وأصوات مزعجة وتم حجز المركبة.