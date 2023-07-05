"شؤون الأسرة" يُعرف بالضبط الاجتماعي ودور العائلة فيه

قال مجلس شؤون الأسرة: إن الأسرة تُعد أهم المؤسسات المؤثرة في الضبط الاجتماعي؛ حيث تعمل من خلال الرقابة على توجيه سلوك أفرادها وتقويم أفكارهم، بما يتناسب مع القيم المجتمعية والأخلاقية.