مسابقة جاذر إن .. شقة ملك من العجلان ريڤييرا

تعتبر منصة "جاذر إن" هي أول منصة مرخصة للسكن التشاركي (Peer to peer renting) في السعودية من بيوت العطلات الخاصة (مثل الفلل و الشقق الخاصة، الشاليهات، المنتجعات، المخيمات، المزارع وغيرها من بيوت العطلات)، وتغطي حالياً أكثر من ١٨٠ مدينة ومحافظة حول المملكة.