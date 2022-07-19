مسابقة جاذر إن .. شقة ملك من العجلان ريڤييرا

أعلنت منصة جاذر إن بالتعاون مع العجلان ريڤييرا عن إطلاق مسابقة " جاذر إن "، في بادرة غير مسبوقة حيث تتضمن تقديم شقة مٌلك لفائز واحد، المسابقة متاحة لجميع محملين تطبيق منصة جاذر إن حيث يقوم المشترك بتحميل تطبيق جاذر إن من خلال متجر التطبيقات .
تجميع كل أنواع بيوت العطلات في صف واحد بشكل عامودي بشرط عدم تكراره (مثال للتكرار: شقة، شقة أو فيلا، فيلا، أو غيرها من بيوت العطلات).
الجائزة الأولى: شقة ملك مقدمة من العجلان ريڤييرا وتقدم للفائز الاول.
الجائزة الثانية: عدد 10 رحلات إلى وجهات سياحية داخل المملكة العربية السعودية لعدد عشرة فائزين.
الجائزة الثالثة: شحن المحفظة الالكترونية في منصة جاذر إن بقيمة 500 ريال لعدد 50 فائز/ فائزة.
الجدير بالذكر انطلقت المسابقة من 19 يوليو 2022 م وتستمر حتى 17 من أغسطس 2022 م.
تعتبر منصة "جاذر إن" هي أول منصة مرخصة للسكن التشاركي (Peer to peer renting) في السعودية من بيوت العطلات الخاصة (مثل الفلل و الشقق الخاصة، الشاليهات، المنتجعات، المخيمات، المزارع وغيرها من بيوت العطلات)، وتغطي حالياً أكثر من ١٨٠ مدينة ومحافظة حول المملكة.
كما تمتلك منصة "جاذر إن" القدرة على استضافة أكثر من 1.5 مليون ضيف شهريا، مما يجعلها أكبر شركة ضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أُسست الشركة عام ٢٠١٦ في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.