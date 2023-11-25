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علامة للخصب.. "الحصيني": ضباب الفجر يلف هذه المناطق وطريف الأقل حرارة

قال: سجلت الحرارة الأعلى عند السادسة صباحاً في جدة.. "المدينة 21 والرياض 16"
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن الضباب أو النفيض، وهي السحب المنخفضة؛ لفت صباح اليوم أجزاءً من الوسطى والشمالية وأجزاءً من الغربية وأجزاءً من دول الخليج العربي؛ وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، مشيراً إلى أن تشكُّل النفيض علامة من علامات الخصب.

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل حرارة سُجلت فجر اليوم السبت وعند الساعة السادسة كانت في طريف عند 5 درجات مئوية، والأعلى في جدة عند 29 درجة، وسجلت المدينة المنوّرة 21، والرياض 16، في حين سجلت الدمام 16 درجة مئوية.

ضباب
عبدالعزيز الحصيني

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