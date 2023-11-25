علامة للخصب.. "الحصيني": ضباب الفجر يلف هذه المناطق وطريف الأقل حرارة

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل حرارة سُجلت فجر اليوم السبت وعند الساعة السادسة كانت في طريف عند 5 درجات مئوية، والأعلى في جدة عند 29 درجة، وسجلت المدينة المنوّرة 21، والرياض 16، في حين سجلت الدمام 16 درجة مئوية.