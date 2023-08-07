"الغذاء والدواء" تكشف طريقة اختيار "مضخات الحليب"

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضوابط اختيار واستخدام أجهزة مضخات الحليب التي تعمل بشكل يدوي أو بالبطارية أو الكهرباء.
وأكدت الهيئة أن جهاز مضخة الحليب يُعد جهازاً طبياً يُستخدم لشفط حليب الأم وحفظه في وعاء آمن لتتمكّن الأم من تخزينه وإعطائه للطفل في حال عدم وجودها.
وحول كيفية اختيار مضخة الحليب، أوضحت أنه ينصح عند كثرة التنقل لأجل العمل أو السفر باستخدام المضخة اليدوية أو التي تعمل بالبطارية؛ لأنها خفيفة الوزن وسهلة الحمل، أما عند الحاجة إلى الشفط بشكلٍ أسرع وبوقتٍ قصير، فينصح باستخدام المضخة الكهربائية.