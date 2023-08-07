"الغذاء والدواء" تكشف طريقة اختيار "مضخات الحليب"

وحول كيفية اختيار مضخة الحليب، أوضحت أنه ينصح عند كثرة التنقل لأجل العمل أو السفر باستخدام المضخة اليدوية أو التي تعمل بالبطارية؛ لأنها خفيفة الوزن وسهلة الحمل، أما عند الحاجة إلى الشفط بشكلٍ أسرع وبوقتٍ قصير، فينصح باستخدام المضخة الكهربائية.