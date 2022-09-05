"سعود الطبية" تعلن ربط نظامها الصحي بمنصة وصفتي

وأوضح المدير التنفيذي المشارك للإمداد المهندس وائل الباحوث، أن تفعيل الربط؛ يأتي بالتعاون مع الإدارة التنفيذية المشاركة للإمداد، والإدارة التنفيذية لتقنية المعلومات، وإدارة الخدمات الصيدلانية؛ بهدف توفير الوقت للأطباء وذلك بعد أن كان الأطباء يحتاجون لإدخال بيانات المريض والوصفة العلاجية في نظامين: (النظام الصحي، ونظام وصفتي)؛ مشيرًا إلى أن إدخال الوصفات الآن يتم من خلال النظام الصحي دون الحاجة لاستخدام نظام وصفتي.