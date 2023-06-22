"زين السعودية" تنجح في تجارب تقنية إنترنت الأشياء ذاتية العمل غير الكهربائية Passive IoT

وتعليقًا على نجاح هذه الاختبارات، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى، "تعمل زين السعودية على بناء منظومة رقمية متكاملة في المملكة تقوم على الابتكار والتطوير وزيادة الفائدة من شبكتنا للجيل الخامس (5G) وما بعده؛ لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لناحية التنويع الاقتصادي واستدامته والارتقاء بجودة الحياة.