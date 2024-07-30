ضمن جهود تطوير وتحسين جودة الخدمات.. دعم أسطول هلال عسير بسيارات قولف كهربائية مجهزة

وضمن خطة صيف عسير تم تأمين عربات الجولف التي تتميز بصغر حجمها نسبيًّا، لكي تتمكن من التحرك بسهولة في المناطق المزدحمة، ومصممة بشكل يمكّن المسعف من القيام بعمله الإسعافي بكل يسر وسهولة، ويمكنه من حمل واستخدام أدواته الإسعافية أثناء النقل بفعالية أكبر .