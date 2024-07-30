ضمن جهود تطوير وتحسين جودة الخدمات.. دعم أسطول هلال عسير بسيارات قولف كهربائية مجهزة

ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية الإسعافية من خلال استخدام أحدث التجهيزات والمعدات، تم دعم أسطول الهيئة بمنطقة عسير بمجموعة من سيارات القولف الكهربائية والمجهزة وفق الأنظمة المعمول بها في غرفة العمليات.
وترتبط تلك المركبات بأنظمة مركز القيادة والتحكم لتلقي البلاغات والوصول إليها في أسرع وقت ممكن؛ مما يساهم في تقديم الخدمة الإسعافية بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وضمن خطة صيف عسير تم تأمين عربات الجولف التي تتميز بصغر حجمها نسبيًّا، لكي تتمكن من التحرك بسهولة في المناطق المزدحمة، ومصممة بشكل يمكّن المسعف من القيام بعمله الإسعافي بكل يسر وسهولة، ويمكنه من حمل واستخدام أدواته الإسعافية أثناء النقل بفعالية أكبر .