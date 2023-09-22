شاهد.. عدسة "سبق" ترصد كثافة الزوَّار على ممر الغروب بجازان للاستمتاع باعتدال الأجواء

ويُعتبر ممر الغروب، الذي تم تصميمه بطريقه فريدة ومميزة، تحفة معمارية داخل البحر، ضمن مجموعة من المواقع التي تمت تهيئتها مؤخرًا، ويبلغ طوله 370 مترًا، وأُنشئت فيه 51 جلسة خاصة مطلة، و120 وحدة إنارة، و100 شجرة زينة، وركن خاص للتصوير.