لتأهيل 100 ألف شاب وفتاة.. مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة IBM

وأكد وكيل الوزارة للتعاون الدولي والشراكات، أن المذكرة تأتي تفعيلًا لرحلة المملكة نحو بناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، إضافة إلى تمكين الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، ومن خلال اتفاقية إطارية مستقبلية، ستعمل IBM على تقديم برامج لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات تقنية متعددة تستهدف رفع القدرات الرقمية لـ100 ألف سعودي وسعودية على مدى خمس سنوات؛ مما سيعزز من ريادة المملكة التي تحتلّ المرتبة التاسعة عالميًّا في مجال القدرات الرقمية بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.