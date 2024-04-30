وقفٍ فوري لإطلاق النار بغزة.. تفاصيل "بيان الرياض" للجنة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

وحضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلو كل من البحرين، والبرتغال، والاتحاد الأوروبي، والجزائر، والأردن، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وجامعة الدول العربية، وسلوفينيا، وفرنسا، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة.