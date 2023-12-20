هنّأه بالثقة الملكية وبحث معه تعزيز التعاون.. "السديس" يلتقي أمينَ العاصمة المقدسة

التقى رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في مكتبه برئاسة الشؤون الدينية في مكة المكرمة، اليوم؛ أمينَ العاصمة المقدسة الجديد مساعد بن عبدالعزيز الداوود، وهنّأه السديس بالثقة الملكية بتعيينه أمينًا للعاصمة المقدسة، بالمرتبة الممتازة.
وأكّد رئيسُ الشؤون الدينية خلال اللقاء، أن القيادة الحكيمة وضعت ثقتَها فيه؛ لخدمة أطهر بقاع الأرض، العاصمة المقدسة؛ لتطويرها والارتقاء بخدماتها المعنية، بما يليق بمكانتها الريادية والحضارية والإسلامية من بين مدن العالم؛ فهي شامة المدن، ودُرّة البلاد، تحتضن بيت الله الحرام، والمشاعر المقدسة، ومُتوافد الملايين للزيارة وأداء الشعائر والمناسك، وهذا يتطلّب بذل جهود جبارة، وعملًا تكامليًّا تناغميًّا مع جميع القطاعات، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.
وقال: إن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، وتوثيق عرى التكامل المؤسسي في المجالات الدينية والإثرائية، وكل ما يتعلّق بخدمة قاصدي المسجد الحرام دينيًّا، ويثري تجربتهم ورحلتهم الإيمانية، وإبراز أصالة الإسلام وسماحته، وقيم الوسطية والاعتدال؛ لإيصال رسالة المسجد الحرام الدينية عالميًّا؛ وفق التوجيهات المسدّدة للقيادة الحكيمة، رعاها الله.
وبيّن أن المملكة قامت على الإسلام، واتّخذت القرآن الكريم وسنة الرسول ﷺ دستورًا لها، وأولت خدمةَ الحرمين الشريفين وقاصديهما جلَّ اهتمامها ورعايتها؛ فهي دولة مميزة في حضارتها ومبادئها وقيمها، وقد تفرّدت باحتضانها بيتَ الله الحرام ومسجدَ نبيه الكريم، عليه الصلاة والسلام، وامتازت مكة المكرمة على الأمصار ببيت مبارك وهدى للعالمين؛ إذ يقول سبحانه: "إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ" "آل عمران: ٩٦".