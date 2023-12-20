هنّأه بالثقة الملكية وبحث معه تعزيز التعاون.. "السديس" يلتقي أمينَ العاصمة المقدسة

وبيّن أن المملكة قامت على الإسلام، واتّخذت القرآن الكريم وسنة الرسول ﷺ دستورًا لها، وأولت خدمةَ الحرمين الشريفين وقاصديهما جلَّ اهتمامها ورعايتها؛ فهي دولة مميزة في حضارتها ومبادئها وقيمها، وقد تفرّدت باحتضانها بيتَ الله الحرام ومسجدَ نبيه الكريم، عليه الصلاة والسلام، وامتازت مكة المكرمة على الأمصار ببيت مبارك وهدى للعالمين؛ إذ يقول سبحانه: "إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ" "آل عمران: ٩٦".