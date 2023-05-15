تُقام في 4 مُدن سعودية.. افتتاح المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية A

افتتحت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية A، والتي تُقام في 4 مُدن هي: الرياض، الدمام، جدة والمدينة المنورة بمشاركة 97 مدربًا، وبحضور عددٍ من المحاضرين السعوديين والعرب المعتمدين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتستهدف الدورة تطبيق المنهج السعودي الحديث على ثلاث مراحل على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 20-29 أغسطس وتستمر كل مرحلة 10 أيام.
وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية تتضمن الجوانب الفنية والخططية واللياقية ويشارك في تقديمها عددٌ من المحاضرين السعوديين المعتمدين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهم خالد القروني، خالد الفرحان، محمد عبدالجواد، مشبب الحكيم، سمير هلال، بندر الأحمدي، عباس غلام، ومن الأردن المحاضر الآسيوي زياد عكوبة ويساعدهم محمد العبدلي، فهد مدهش، علي البارقي، أحمد حلوي.
وتعقد الدورات الأربع في مقر نادي الرياض بمدينة الرياض، والنادي الأهلي بجدة، ونادي أحد بالمدينة المنورة، ونادي الحرس الوطني بالدمام.
من جانب آخر قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، شكره وتقديره للجهات التي أسهمت في تنفيذ برامج الدورة من خلال استضافة المرحلة الثانية من الدورة في مقراتها الرياضية، متمنيًا التوفيق لكل من شارك في المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية. A