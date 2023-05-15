تُقام في 4 مُدن سعودية.. افتتاح المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية A

وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية تتضمن الجوانب الفنية والخططية واللياقية ويشارك في تقديمها عددٌ من المحاضرين السعوديين المعتمدين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهم خالد القروني، خالد الفرحان، محمد عبدالجواد، مشبب الحكيم، سمير هلال، بندر الأحمدي، عباس غلام، ومن الأردن المحاضر الآسيوي زياد عكوبة ويساعدهم محمد العبدلي، فهد مدهش، علي البارقي، أحمد حلوي.