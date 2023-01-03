أمير جازان: انتصفت الرؤية وحقّقت المنطقة منجزات نوعية

قال الأمير محمد بن ناصر، أمير منطقة جازان، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "مع بداية العام الجديد انتصفت رحلة رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق مستهدفاتها، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة حفظها الله".
وأضاف: "وقد تحقق لجازان خلال الـ7 أعوام الماضية، الكثير من المنجزات النوعية التي ساهمت في بلوغها مكانةً اقتصادية ولوجستية وسياحية هامة، على مستوى العالم".
ونشر أمير جازان صورةً تحتوي على تلك المنجزات؛ وهي "تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، واستلام شهادة تسجيل محمية جزر فرسان في برنامج الإنسان والمحيط "اليونيسكو"، تدشين أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في جازان على مستوى العالم، وتدشين المرحلتين الأولى والثانية من المستشفى الجامعي بسعة 300 سرير".
ومن المنجزات التي حققتها المنطقة: إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، التي ستعمل على تطوير مراكز حضرية من ضمنها مدينة جازان، وتدشين مشاريع خدمية وتنموية بأكثر من 754 مليون ريال، وتسليم 200 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان.
كما تم تدشين 11 مشروعًا للطرق في منطقة جازان بطول 109 كم، وتسجيل البن الخولاني السعودي في قائمة التراث الثقافي في "اليونسكو"، والشركة السعودية للقهوة SAUDI COFFEE COMPANY، وإطلاق "الشركة السعودية للقهوة لتعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة" في منطقة جازان.