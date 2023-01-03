أمير جازان: انتصفت الرؤية وحقّقت المنطقة منجزات نوعية

قال الأمير محمد بن ناصر، أمير منطقة جازان، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "مع بداية العام الجديد انتصفت رحلة رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق مستهدفاتها، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة حفظها الله".