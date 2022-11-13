"فيديو" يرصد سقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن بحائل وثّق ونشر محتوى مرئياً لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله، والتلفظ والهرب من الموقع، كما ضُبطت بحوزته أقراصٌ خاضعة لتنظيم التداول الطبي.