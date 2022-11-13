"فيديو" يرصد سقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن بحائل وثّق ونشر محتوى مرئياً لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله، والتلفظ والهرب من الموقع، كما ضُبطت بحوزته أقراصٌ خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتمكنت شرطة مكة المكرّمة من ضبط 4 مقيمين من الجنسية الفلبينية سلبوا مبالغ ومصوغات ذهبية من منزل مقيمٍ من الجنسية ذاتها.
وفي جازان، تمّ القبض على مواطن بحوزته 26250 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي مخبأةً في تجاويف مركبته.
وألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حوادث سلب.
وضبطت شرطة مكة المكرّمة 4 أشخاص ارتكبوا حادثة جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب كيابل كهربائية، إضافة إلى ضبط مواطن بحوزته 9676 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.